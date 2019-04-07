Саудовская Аравия получила российские «Солнцепеки»

Россия передала Саудовской Аравии первую партию тяжелых огнеметных систем «Солнцепек», контракт по поставкам которых был подписан два года назад, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российском ОПК.

Поставки этих российских вооружений имеет для Эр-Рияда большое значение, учитывая решение Германии продлить эмбарго на экспорт оружия в Саудовскую Аравию. Запрет распространяется и на поставки комплектующих производства ФРГ для совместных оружейных проектов с Великобританией, Францией и Испанией.

Ранее стало известно о достигнутой между Москвой и Эр-Риядом договоренности по поставкам ЗРС С-400 и других видов вооружений, включая противотанковые ракетные комплексы «Корнет-ЭМ», гранатометы и автоматы Калашникова.

Разработанная на базе шасси танка Т-72 система «Солнцепек» предназначена для огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений и поражения техники противника.