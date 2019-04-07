Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Шеки, сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции систем водоснабжения и канализации города Шеки из суммы, указанной в подпункте 1.7.7 «Распределения средств, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного распоряжением президента Азербайджана, ОАО «Азерсу» будет выделено 25 миллионов манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.