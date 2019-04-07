Саудовская Аравия создает «арабское НАТО»

В Саудовской Аравии приступили к созданию «Ближневосточного стратегического альянса», который также называют «арабское НАТО», сообщает саудовское информагентство SPA.

В рамках создания альянса в Эр-Рияде прошло заседание с участием представителей США, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Кувейта, Омана, Иордании и Катара. На заседании была дана оценка шага по созданию альянса, направленного на укрепление стабильности и безопасности в регионе и мире.

Договоренность о создании «Ближневосточного стратегического альянса» стала одним из итогов саммита представителей США и арабских стран, прошедшего в августе 2017 года в Эр-Рияде.