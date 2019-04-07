Отмечается, что корабль затонул еще 3600 лет назад.

По словам археологов, он потерпел крушение примерно в 1 600 году до н.э. Судно достигает в длину 14 метров, на нем были найдены 1,5 тонны медных слитков, уточняет издание.

Предположительно, судно принадлежало представителям минойской цивилизации. Считается, что оно затонуло во время мощного шторма, в который попало на пути к острову Крит или в Эгейское море.

Археологи добавили, что это открытие представляет собой большую ценность, так как на корабле перевозились первые в мире промышленные изделия.