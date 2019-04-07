Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом РФ в нашей стране Михаилом Бочарниковым, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Россией в военной, военно-образовательной, военно-медицинской и других сферах, новые проекты в области военно-технического сотрудничества, направленные на усиление боеспособности азербайджанской армии.

Стороны обменялись мнениями по организации рабочих встреч между делегациями министерств обороны двух стран, проведению совместных военных учений, продолжению взаимных визитов военных кораблей обеих стран на Каспийском море и другим вопросам.

Посол Михаил Бочарников представил новоназначенного военного атташе РФ в Азербайджане, полковника Андрея Алексенcева генерал-полковнику Закиру Гасанову.

Министр обороны поздравил нового военного атташе в связи с началом деятельности в нашей стране, пожелал ему успехов в сфере расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Россией.