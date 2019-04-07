Непогода не отступает: в Иране массово эвакуируют население
Из-за угрозы наводнения власти Ирана проводят эвакуацию около 60 тысяч человек из города Ахваз (провинция Хузестан) на юго-западе ИРИ, пишет Daily Mail со ссылкой на агентство Tasnim.
По словам губернатора провинции, подписавшего соответствующий указ, эвакуация проводится в качестве меры предосторожности.
Начавшиеся в конце марта наводнения затронули 25 из 31 провинции Ирана. Наиболее сложная ситуация в западных провинциях Хузестан и Лурестан. В результате ЧП погибли не менее 70 человек.