Путин созвал Совбез

Находящийся в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, передает РИА Новости.

"Участники совещания продолжили обсуждение темы Арктики, глава государства проинформировал о контактах с главами государств и правительств других стран, которые прошли у него на полях Международного арктического форума", - сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, на совещании "затрагивались текущие вопросы социально-экономического развития страны, а также ряд вопросов международной повестки дня".

В совещании приняли участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, председатели обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации президента РФ Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, руководитель ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.