Астрофизики впервые показали изображение черной дыры

Исследователи получили изображение «тени» черной дыры — темной области на фоне видимого излучения, соответствующей горизонту событий. Этот объект располагается в созвездии Стрельца на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли. Он обозначается как Стрелец A* и является компактным радиоисточником.

Черная дыра — это область с настолько сильной гравитацией, что поглощает даже свет. Возможность существования таких областей в начале XX века доказали уравнения общей теории относительности Альберта Эйнштейна, хотя сам ученый в это предположение не верил. Но во второй половине XX века теория черных дыр получила дополнительные доказательства благодаря применению новых мощных телескопов. Сейчас научное сообщество почти не сомневается в том, что черные дыры существуют. Но из-за их большой удаленности за ними никто не наблюдал — ученые лишь предполагали, как они могут выглядеть.