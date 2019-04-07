В Азербайджане отметят 150-летие Ахмед бека Агаоглу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о проведении 150-летнего юбилея Ахмед бека Агаоглу, сообщает АзерТАдж.

В 2019 году исполняется 150 лет со дня рождения одного их крупных представителей общественной мысли Азербайджана, видного публициста и исследователя, известного правоведа и востоковеда Ахмед бека Агаоглу (Ахмед бека Мирза Гасан оглу Агаева).

Согласно распоряжению, Национальной академии наук Азербайджана поручено совместно с Министерством образования и Министерством культуры подготовить и осуществить план мероприятий, посвященный 150-летнему юбилею видного общественного деятеля Ахмед бека Агаоглу, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.