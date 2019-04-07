Новое назначение Фамиля Садыгова в России
Совет директоров "Газпрома" избрал Фамиля Садыгова членом правления сроком на пять лет. Об этом говорится в сообщении холдинга, передает ТАСС.
Фамиль Садыгов приступит к обязанностям члена правления с 15 апреля.
Напомним, что азербайджанец Фамиль Садыгов 4 апреля был назначен заместителем председателя правления ПАО "Газпром", курирующим вопросы финансово-экономической деятельности. Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга.
Садыгов в 2009-2019 годах был заместителем председателя правления Газпромбанка. Ранее он работал заместителем руководителя Федерального казначейства, а также заместителем министра России по налогам и сборам.