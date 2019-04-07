Самир Шарифов и Эльман Рустамов на переговорах с миссией МВФ

Новый глава миссии Международного валютного фонда в Азербайджане Наталья Тамириса в ходе ознакомительного визита в Баку встретилась с министром финансов Самиром Шарифовым и главой Центробанка Эльманом Рустамовым, сообщает Интерфакс-Азербайджан со ссылкой на бакинский офис фонда.

На встрече с министром финансов стороны обсудили текущий уровень и перспективы сотрудничества.

"С.Шарифов пожелал новой главе миссии МВФ удачи в ее деятельности в стране и выразил надежду, что отношения между Азербайджаном и МВФ будут углубляться и дальше", - говорится в сообщении.

В ходе встречи с Э. Рустамовым Н.Тамириса положительно оценила мероприятия по обеспечению экономического роста, а также макроэкономической и финансовой стабильности в Азербайджане, выразила готовность МВФ продолжать оказывать техническую помощь и участвовать в соответствующих консультациях.

Глава ЦБА проинформировал Н.Тамирису о макроэкономической ситуации в Азербайджане, мерах по диверсификации экономики и развитию ненефтяного сектора, направлениях денежно-кредитной политики ЦБА и реформах в этой области.