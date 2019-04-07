Талибы ведут бои на афгано-туркменской границе
В Афганистане в районах Абыкемри и Баламургап (провинция Бадгис), расположенных непосредственно вблизи туркменской границы, идут ожесточенные бои между правительственными силами и боевиками группировки "Талибан", пишет Радио Азатлык.
Отмечается, что Абыкемри перешел под контроль "Талибан", боевики сожгли правительственные здания. В Баламургап боевиками захвачены здание полиции и местный рынок. В результате боев погибли десятки солдат.
Военные самолеты международной коалиции «Решительная поддержка» в связи с тяжелой ситуацией нанесли удары с воздуха по позициям боевиков в указанных районах.
Бывший командующий афганскими погранвойсками Довлет Мавин заявил, что в районе Абыкемри силам "Талибан" нанесен серьезный ущерб. Он также высказал мнение, что в сложившейся ситуации Туркменистану может угрожать опасность со стороны Афганистана.