Аэропорты и вокзалы Казахстана взяли под усиленную охрану

В аэропортах и железнодорожных вокзалах Казахстана усилена охрана общественного порядка, заявила пресс-служба департамента полиции на транспорте (ДПТ) МВД республики, пишет Интерфакс.

По словам начальника управления административной полиции ДПТ Жасулана Байкенова, вылетающих будут проверять уже на самом входе в здание аэропорта. Первая линия досмотра уже установлена во всех аэропортах страны.

В настоящее время в аэропортах и на железнодорожных вокзалах Казахстана укреплены наряды полиции, которые осуществляют патрулирование совместно с работниками АО "ВЖДО" и служб авиационной безопасности аэропортов.