Ереван обвиняет Путина в организации расстрела парламента сенсационное заявление
Армянские СМИ распространили сенсационную информацию о ходе расширенного заседания постоянной комиссии Национального совета по обороне и вопросам безопасности. Аналитики в Ереване рассматривают озвученные в отношении президента России Владимира Путина заявления порочащего характера, как следствие ухудшения отношений между официальным Ереваном и Кремлем.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Yerkramas, во время заседания комиссии, посвященного обсуждению парламентского расследования событий 27 октября 1999 года в Ереване, в результате которых в парламенте были убиты спикер Карен Демирчян и премьер-министр Вазген Саркисян, ближайший соратник премьер-министра Армении Никола Пашиняна, депутат от правящей партии, председатель постоянной комиссии парламента по обороне и вопросам безопасности Андраник Кочарян выступил с сенсационным заявлением. «Преступление 27 октября раскрыто. Заказчики известны. Это сделали российские спецслужбы по распоряжению Владимира Путина», - говорится в сообщении армянских СМИ.