Станет ли Шариф Шарифов чемпионом Европы?

Также уже известно, что завтра за 3-е место будут сражаться Тюркян Насирова (50 кг) и Эльмира Гамбарова (59 кг).

Представительница Азербайджана Ирина Нетреба (68 кг) в полуфинале по всем статьям уступила украинке Алле Черкасовой и завтра поборется за бронзу.

А сегодня, в 19:00 по бакинскому времени, начнется финальный блок, в котором Шариф Шарифов (92 кг) поборется в финале с поляком Збигневом Барановски. В категории до 74 кг Гаджимурад Гаджиев поборется за бронзу с россиянином Тимуром Бижоевым, а в весе до 86 кг Мурад Сулейманов оспорит 3-е место в схватке с Али Шабановым из Беларуси.

Напомним, что вчера Азербайджан завоевал два золота, серебро и бронзу. Золото в активе Гаджи Алиева (65 кг) и Джабраила Гасанова (79 кг), которые в третий раз стали чемпионами Европы. Серебро у Агагусейна Мустафаева (70 кг), бронзу завоевал Нурмагомед Гаджиев (97 кг).