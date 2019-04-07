На Sipark Inşaat напали журналисты-рэкетиры

Азербайджан – небольшая страна, здесь и без интернета и соцсетей можно достаточно быстро узнать, где и что происходит. Но в этой стране свершаются такие дела, что впору завидовать крупным государствам. И речь даже не об амбициозных международных нефтегазовых проектах, в реализации которых заинтересованы мировые державы. Не в меньшей мере Азербайджан обращает сегодня на себя внимание мира динамичностью процессов социально-экономического развития.

Страна, особенно ее столица Баку, сейчас представляет собой огромную строительную площадку. По сути, строится город в городе, новый современный мегаполис. Однотипные, практически неразличимые советские постройки заменяются уникальными по архитектуре, дизайну жилые комплексы, офисные здания, отели. Уже давно приезжающие в Баку туристы называют его вторым Дубаем.

Азербайджанская столица действительно переживает строительный бум, и это замечательно, это обновление жизни. Однако не все воспринимают это как положительное явление. Отчего-то некоторые видят прогресс только в черных красках, тратят свою энергию на ложь и клевету.

В исламе клевета является одним из самых тяжких прегрешений. В Коране прямо говорится, что клевета – это грех.

«А те, которые злословят о верующих мужчинах и женщинах безо всякой на то причины, взваливают на себя бремя навета и явного греха», – указывается в священном писании мусульман.

Да, у нас светское государство, мы оперируем законами демократической республики. Но если в исламе клевета – грех, то в светском государстве это преступление, в зависимости от тяжести которого она подпадает под статьи Уголовного или Гражданского кодекса.

Советую злопыхателям обратить внимание!

В Уголовном кодексе Азербайджана, в частности, четко прописано: статья 147. Клевета.

147.1. Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или при массовом распространении в информационном ресурсе Интернета, — наказывается штрафом в размере от тысячи до тысячи пятисот манатов, либо общественными работами на срок от двухсот сорока до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до шести месяцев.

147.2. Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, — наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

То есть если кто-то клевещет на кого-то, то судного дня ждать не придется – виновному в заведомо ложном очернении грозит серьезное наказание по законам государства.

Так вот о застройщиках современного Баку. Одним из них является компания Sipark İnşaat, которая сегодня превратилась в мишень для целого отряда кляузников. В чем только они не обвиняют компанию и ее руководство, нанося ущерб их деловой репутации.

Sipark İnşaat появилась на строительном рынке страны в 2004 году. Занимается проектированием и строительством зданий. Шутка ли, за 15 лет компания возвела почти 10 жилых комплексов, то есть дала жилье сотням семей. Сейчас Sipark İnşaat, в числе других застройщиков, реализует пилотный проект правительства. В центре города сносятся древние, обветшалые, без намека на нормальные жилищные условия строения и на их месте строят красивые жилые здания с комфортабельными квартирами. Кроме того, компания выплачивает жильцам снесенных домов деньги на аренду жилья, пока будет построено новое, куда они заселятся. Одним словом, строители облагораживают наш город и сооружают комфортные дома для его жителей.