США признали Китай ядерной сверхдержавой

К договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между Россией и США нужно подключить Китай. Об этом заявил на слушаниях в сенате госсекретарь США Майк Помпео, передает РИА Новости.

Он заявил, что в договоре должны присутствовать все стороны, которые имеют отношение к глобальному ядерному противостоянию, — и это уже не только Россия и Соединенные Штаты. «Может, все кончится тем, что мы будем работать только с русскими над этим, но если мы говорим о ядерном потенциале, то с точки зрения угрозы Соединенным Штатам ситуация сильно изменилась», — сказал глава американской дипломатии.

Отвечая на уточняющий вопрос по поводу этой реплики, Помпео объяснил, что имел в виду Китай.

СНВ-III — договор, обязывающий Россию и США сокращать свой ядерный арсенал. Страны подписали его в 2010 году. По его условиям, к 5 февраля 2018 года у обоих государств должно было остаться не более 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет, размещенных на подводных лодках, и стратегических бомбардировщиков, а также не более 1550 боеголовок и 800 или меньше пусковых установок.