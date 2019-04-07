Трамп поздравил Нетаньяху с победой на выборах

Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с победой его партии на парламентских выборах, передает РИА Новости.

"Я хотел бы поздравить Биби Нетаньяху. Кажется, он выиграл эту гонку. Может, это немного рано, но я слышал, что он победил", - сказал Трамп в среду журналистам.

Правая партия "Ликуд" во главе с Нетаньяху лидирует при подведении итогов парламентских выборов в Израиле. Согласно данным с сайта Центризбиркома, "Ликуд" набирает 28,32%, оппозиционный центристский блок "Кахоль-Лаван" - 25,34% после обработки 1 миллиона 628 тысяч 736 бюллетеней, соответствующих примерно четверти израильтян, имеющих право голоса. В ближайшие дни, после того, как будут подведены официальные результаты голосования, президент Израиля Реувен Ривлин проведет консультации со всеми партиями, преодолевшими электоральный барьер, и выберет для формирования правительства депутата с наибольшей поддержкой в Кнессете.