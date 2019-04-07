Bloomberg: YouTube запустит интерактивные шоу

YouTube займется созданием интерактивных шоу. Как сообщает Bloomberg, за это будет отвечать специальное подразделение компании, которое возглавит Бен Реллес, передает ТАСС.

По данным агентства, Реллерс работает в YouTube восемь лет и ранее занимался созданием импровизационных программ.

«Теперь у нас есть новые удивительные инструменты и возможности для создания многослойных и интерактивных историй», - считает руководительница отдела YouTube, который занимается производством эксклюзивного контента, Сьюзан Дэниэлс.

Bloomberg обращает внимание на то, что у YouTube есть конкурент, работающий в этом формате - Netflix.