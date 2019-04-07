Путин наградил Руслана Байрамова
Руководитель проекта "ЭТНОМИР" в Калужской области, президент международного благотворительного общественного фонда "Диалог культур – единый мир" Руслан Байрамов указом президента России Владимира Путина был награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени.
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Байрамов был удостоен высокой награды за активную деятельность по сохранению и популяризации культурного и исторического наследия России.
Руслан Байрамов родился в деревне Новоивановка Гядабейского района Азербайджана, в 1992 году поступил на юридический факультет МГУ. В 1999 году создал специализирующийся на помощи ветеранам, инвалидам и многодетным семьям с детьми-инвалидами благотворительный фонд "София".