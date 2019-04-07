«С Гейдаром Алиевым у меня были достаточно сложные отношения, стали они очень хорошими после того, как он ушел с должности. И когда он был в Москве, я с ним общался, и никто не мог предположить даже, что он вернется. И когда он вернулся, то какое-то время действительно мы общались, он был на моем юбилее, на юбилее моего брата. С Ильхамом Алиевым у меня отношения всегда были очень хорошими, он очень воспитанный, уважительный, с уважением относящийся к старшим человек, и отношения были очень хорошими». Как сообщает haqqin.az об этом рассказал в интервью телеканалу «Дождь» известный кинодраматург Рустам Ибрагимбеков.

Известный кинодраматург рассказал и о перипетиях своих отношений с правительством Азербайджана. Ибрагимбеков убежден, что власть в Азербайджане неоднородна по своей сущности. По его словам, еще несколько лет назад над ним нависла опасность в Баку: «Опасность была достаточно серьезная. И когда я прилетел на похороны брата, некоторые высокопоставленные лица сказали: «Ох, как гуманна наша власть, мы разрешили Ибрагимбекову приехать на похороны». Я их высмеял, естественно. Значит, как и везде, власть в Азербайджане неоднородна. Там есть очень радикальные силы, которые последний раз сделали попытку разобраться со мной, полгода назад, в связи с выходом фильма «Кавказское трио». Не было ни одного средства массовой информации, где бы меня не поливали грязью, полгода назад».

По словам Р.Ибрагимбекова, в Баку призывали лишить его званий и наград, и даже соответствующий указ лег на стол президента. Однако И.Алиев буквально порвал проект указа: «Должен вам сказать, и это правда, что когда принесли, это было пять месяцев тому назад, указ президента о лишении меня всех званий и так далее, он порвал и сказал, прекратите безобразие. Поэтому я хочу сказать, что там власть неоднородна».

Р.Ибрагимбеков рассказал и о своем участии в президентских выборах 2013 года. По его словам, оппозиционные силы буквально вынудили его выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. И он очень сожалеет о своем былом решении: «Все дело в том, что примерно к 2013 году в Азербайджане возникли очень серьезные проблемы с гражданским обществом. Практически, так сказать, интеллигенция перестала играть хоть какую-то значительную роль в жизни страны. Я долго призывал всех, что так нельзя, в Азербайджане есть интеллигенты, но нет интеллигенции как некой социальной прослойки. Сперва я создал Форум интеллигенции, потом постепенно, в связи с тем, что этот форум разогнали, как бы я и мои сподвижники радикализировались, мы создали так называемую, что-то вроде это называлось Национальный совет демократических сил, и я впервые за тридцать лет, за двадцать пять лет, объединил все так называемые оппозиционные силы, именно потому, что я был человеком вне политики. Они друг с другом воевали и продолжают воевать сегодня, а многие говорили, вот из-за тебя я вступлю, и они вступили.

К моей большой неожиданности, к моему большому удивлению, когда возник вопрос выборов, они сказали, что мы будем выдвигать тебя. Я им долго объяснял, что более далекого от президентской деятельности человека, чем я, нет. Они сказали, тогда мы уйдем. И в результате они и разошлись, потому что там возник вопрос, я себя не выдвигал и категорически от этого отказывался. Мало того, я их предупреждал, поскольку я российский гражданин, помимо того, что гражданин Азербайджана, будут большие проблемы. Вряд ли, как я и предвидел, мне не дали, вовремя не дали возможности выйти из российского гражданства, что меня очень, в принципе, обрадовало. И в результате я выбыл из этой как бы борьбы за президентское место».

В интервью Р.Ибрагимбеков коснулся и армяно-азербайджанского конфликта. По словам кинорежиссера, в Армении более нетерпимы к азербайджанцам, чем к армянам в Азербайджане: «Захват территории Азербайджана — это безумная, ничем не оправданная агрессия. 20% территории Азербайджана занято Арменией, это произошло в ХХ веке».

Р. Ибрагимбеков рассказал и об особом, бережном отношении к русскому языку и России в Азербайджане: «В Азербайджане очень много русских школ, мало того, их много не только в Баку, но и в районах. Связано это с одним прагматическим соображением: до последнего времени очень многие азербайджанцы из глубинки ехали работать в Россию, поэтому им нужно было знать русский язык. И русских школ в Азербайджане гораздо больше, чем в любой другой республике, очень много. У нас есть Славянский институт, у нас есть филиал МГУ и других каких-то московских вузов».

Отвечая на вопрос о тяготении в Азербайджане и к турецкой культуре Р.Ибрагимбеков сказал: «Связи с Турцией настолько естественны, дело в том, что мы — кавказские тюрки, до революции нас называли кавказскими татарами даже. Название азербайджанец происходит от названия территории, Азербайджан — это большая территория, причем большая часть находится в Иране. Мы как бы, вот это самоназвание азербайджанец, оно утвердилось в двадцатые-тридцатые годы прошлого столетия. Наш язык, конечно, отличается от турецкого, но это так называемая тюркская группа языков, и тяга этих двух народов друг к другу естественна, это такая же тяга, как у русских к украинцам и белорусам, и наоборот.

Потому что все то, что происходит, это же результат сложных политических обострений, понимаете, и в результате мы необратимо (когда я говорю «мы», я имею в виду Россию) теряем Украину, и наоборот, потому что мы наносим друг другу такие серьезные взаимные обиды, что процесс восстановления будет очень сложным. У нас вообще очень неуклюжая пропаганда. Вот какое-то время самыми страшными врагами были чеченцы, их «мочили» на всех каналах. Потом через некоторое время страшными стали азербайджанцы, их тоже «мочили» на всех каналах. И сейчас. Грузины и сейчас плохие. В то время как грузины, помимо того, что они православные, это такие глубокие связи культурные между Россией и Грузией, достаточно оглянуться на великих русских поэтов и писателей, чтобы понять, что такое Кавказ и Грузия…

К сожалению, пытаясь, наоборот, удержать бывшие советские республики в своей орбите, Россия совершает, с моей точки зрения, действия, которые очень осложняют отношения…».