Пентагон дал денег на строительство стены Трампа

Министерство обороны США предоставило три контракта на строительство стены на границе с Мексикой на общую сумму в 986 миллионов долларов. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Как рассказал представитель министерства подполковник Джейми Дэвис в интервью каналу CNN, на исполнение контрактов компания SLSCO Ltd получит от инженерных войск 789 миллионов долларов. Barnard Conctruction выделят 187 миллионов, а Dutra Group — 10 миллионов.

Первая компания построит в штате Нью-Мексико забор высотой более девяти метров с противоперелазным козырьком длиной полтора метра. В планах второй — построить в штате Аризона пятиметровый забор с примерно таким же козырьком. Заграждения будут представлять собой тесный ряд стальных колонн, забетонированных изнутри.

В районе строительства, возле городов Юма и Эль-Пасо, улучшат дороги, установят освещение и введут дополнительные патрули пограничников. Общая длина проектируемого барьера составит примерно 91 километр, возвести его планируют к октябрю 2020 года.