Порошенко вслед за Зеленским собрался к Макрону

Действующий президент Украины поедет в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом заявил представитель его штаба Олег Медведев в среду, 10 апреля, передает «Украинская правда».

По его словам, Порошенко прибудет к французскому лидеру в пятницу, 12 апреля, в тот же день, когда запланирован визит второго кандидата в президенты Владимира Зеленского в Париж. «Мне известно о том, что Зеленский поедет к Макрону. По дипломатическим каналам французы координировались в этом вопросе с украинской стороной», — сказал Медведев.

Представитель штаба Порошенко рассказал, как он отреагировал на поездку Зеленского во Францию. Действующий президент Украины считает, что его сопернику, профессиональному артисту, было бы полезным окунуться в мир реальной политики и начать получать хоть какой-то опыт.