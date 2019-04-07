Венесуэла получит от США еще $60 млн гумпомощи

Вице-президент США Майк Пенс заявил о выделении нового гуманитарного транша охваченной кризисом Венесуэле.

Чиновник выступил на заседании Совбеза ООН по Венесуэле и рассказал, что жители страны получат еще $60 млн, которые должны пойти на покупку еды и лекарств.

«Сегодня США объявляют о выделении еще 60 миллионов долларов гуманитарной помощи для реагирования на этот кризис», — заявил он.

Вашингтон уже выделял Венесуэле $200 млн вдобавок к 500 тоннам помощи в «материальном эквиваленте», которая размещена в соседних странах и не может пересечь границу из-за запрета президента Николаса Мадуро.

На заседании Совбеза также обсуждалась ситуация с беженцами, число которых уже достигло 3 млн человек и может возрасти до 5 млн до конца года.