Вчера на пролегающем через территорию Нефтчалинского района отрезке Куры местные жители выловили угря, обитающего в океане. Как сообщает Report, длина рыбы достигает 1 м, а вес - более 2 кг.

Тот факт, что рыба обитает в Куре - редкое явление.

Предположительно, угорь зацепился за корабль и таким образом попал из океана в Каспийское море, а оттуда в Куру. Занесенного в 2008 году в Красную книгу угря сегодня утром выпустили в реку.

Отметим, что угорь может весить от 2 до 12 кг. По информации, эта похожая на змею рыба может жить 9-12 лет. Мясо угря рекомендуется употреблять при ряде заболеваний, в частности слабом зрении.