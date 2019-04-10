В Армении хотят заблокировать телеканал «Россия»

В парламенте Армении обсудили вопрос об ограничении вещания государственного телеканала "Россия", сообщает «Новости Армения». Отдельные российские телекомпании, в частности, канал "Россия", выпускают в эфир крайне агрессивные передачи с явной антиармянской направленностью, призывающие к ненависти к армянам.

Об этом на заседании постоянной парламентской Комиссии по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта при представлении отчета "О деятельности Национальной комиссии по телевидению и радио за 2018 год" заявила 10 апреля депутат от правящего блока "Мой шаг" Нарине Тухикян, обращаясь к председателю структуры Тиграну Акопяну.

Она, в частности, поинтересовалась, можно ли ограничить или полностью запретить трансляцию отдельных программ на этом канале на территории Армении.

"Я с вами согласен. Это создает определенную угрозу для информационной безопасности Армении", - ответил Акопян.