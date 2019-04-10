Победив сегодня на чемпионате Европы по борьбе в Бухаресте, азербайджанский вольник Шариф Шарифов стал третьим нашим спортсменом, которому удалось сделать так называемый «хет-трик» или «трипл» - выиграть Олимпиаду, чемпионаты мира и Европы среди взрослых.

До Шарифа победить на трех крупнейших соревнованиях в мировом спорте удавалось только стрелку Земфире Мефтахетдиновой и таэквондисту Радику Исаеву.

Шарифов выиграл чемпионат мира в 2011 году. А спустя год в Лондоне стал олимпийским чемпионом. Победить на континентальном первенстве Шарифу долго не удавалось: он дважды выходил в финал и один раз становился бронзовым призером. Добавим, что на счету новоявленного чемпиона Европы есть также бронза Олимпийских игр 2016 года.

Напомним, что наша чемпионка по стендовой стрельбе Земфира Мефтахетдинова выиграла Олимпиаду в 2000 году. Чемпионкой мира она становилась дважды – в 1995 и 2001-м годах. Чемпионат Европы прославленная спортсменка выигрывала еще чаще – в 1993, 1997 и 2003-м. Кстати, Мефтахетдинова, как и Шарифов, также является и бронзовым призером Олимпиады. Эту медаль она завоевала в 2004 году в Афинах.

Радик Исаев – наш герой Рио – последовательно шел к большой победе. В 2014 году он выиграл чемпионат Европы, спустя год – чемпионат мира, а еще через год – Олимпиаду.

Отметим, что в активе Исаева еще и победы на Европейских играх-2015 и Исламиаде-2017 в Баку, чем не могут похвастать ни Шарифов, ни, естественно, Мефтахетдинова.

Всего у независимого Азербайджана, как известно, семь олимпийских чемпионов. Помимо трех вышеназванных, это также борцы Намик Абдуллаев (победитель Олимпиады-2000, серебряный призер Игр 1996 года и 3-кратный чемпион Европы), Фарид Мансуров (олимпийский чемпион 2004 года и 2-кратный чемпион мира) и Тогрул Аскеров (олимпийский чемпион-2012, чемпион Европы того же года и победитель Евроигр-2015), а также дзюдоист Эльнур Мамедли (победитель Олимпиады-2008 в Пекине и 2-кратный чемпион Европы).