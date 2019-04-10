ПАСЕ попросила Россию вернуться и заплатить

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать свою делегацию. Об этом сообщает РИА Новости.

Тем же документом Москве предлагается выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Евродепутаты призвали к «активному диалогу между всеми заинтересованными сторонами», чтобы не допустить развала общеевропейской миссии Совета Европы. Также отмечается важность членства «крупнейшего государства» в организации.

За резолюцию проголосовали 105 парламентариев, 30 выступили против, 16 — воздержались. Украинская делегация попыталась внести поправки в резолюцию касательно возвращения российской делегации, однако они были отвергнуты большинством голосов.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил агентству, что Россия готова услышать призыв ПАСЕ, но вернется только на условиях равноправного диалога. «Мы пойдем только на условиях, соответствующих стандартам международного права. Никаких дискриминаций ни в отношении России, ни в отношении других стран быть не должно», — отметил он.