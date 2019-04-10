Азербайджанский гимнаст вышел в финал чемпионата Европы и попал на Евроигры

Сегодня в польском Щецине стартовал чемпионат Европы по спортивной гимнастике. В первый день соревнований прошла квалификация у мужчин. Представитель Азербайджана Иван Тихонов, набрав в сумме шести упражнений 79,198 балла, занял в квалификации 23-е место и пробился в финал многоборья.

Помимо этого, Тихонов обеспечил себе путевку на 2-е Европейские игры в Минске, которые пройдут с 20 по 30 июня. В гимнастических дисциплинах на Евроигры от Азербайджана также пробились одна индивидуалка и групповая команда по художественной гимнастике, смешанная пара акробатов и два батутиста.

Возвращаясь к нынешнему чемпионату Европы, ожидалось, что в финал попадет и Никита Симонов, который стал серебряным призером в упражнении на кольцах на недавнем Кубке мира в Баку. Однако досадная ошибка не позволила азербайджанскому гимнасту выйти в финал, который состоится 12 апреля.

Завтра на чемпионате Европы стартуют женщины. Здесь нашу страну представит Марина Некрасова.