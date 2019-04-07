Оппозиция требует выдать Имамоглу мандат
Оппозиционная Народно-республиканская партия (CHP) Турции требует от ЦИК страны выдать мандат Экрему Имамоглу на пост главы муниципалитета Стамбула. Об этом сообщают турецкие СМИ.
Партия утверждает, что на муниципальных выборах в Стамбуле победил их кандидат.
Сообщается, что CHP также призвала ЦИК страны быть независимым.
Напомним, что президент Эрдоган заявил, что итоги муниципальных выборов в Стамбуле могут быть аннулированы.
Ранее зампредседателя Партии справедливости и развития Турции ( ПСР) Али Ихсан Явуз сказал, что ПРС требует проведения повторных муниципальных выборов в Стамбуле.