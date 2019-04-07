Трамп рассказал о попытке госпереворота в США

Президент США Дональд Трамп назвал попыткой госпереворота расследование о мнимых «связях» его предвыборного штаба с Россией.

После публикации оправдательного доклада по «российскому делу» Трамп назвал само следствие незаконной попыткой отстранить его от власти.

«Это была попытка госпереворота, попытка отстранить президента от должности, но мы одержали верх», — заявил Трамп в эфире Fox News в ходе поездки в Техас.

При этом он подтвердил, что пока не видел полного текста доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, хотя и уверен, что документ полностью оправдывает его.

Теперь Трамп планирует привлечь к ответственности тех, кто инициировал расследование против него.

«То, что они сделали, было государственной изменой, это было ужасно, это было нарушением нашей конституции», — добавил президент.