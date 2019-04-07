В Манчестере и Амстердаме состоялись еще два матча четвертьфинальной стадии футбольной Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» дома уступил со счетом 0:1 «Барселоне». Автогол на 12-й минуте записан на Люка Шоу.

А «Аякс» сыграл вничью с «Ювентусом» - 1:1. На гол Криштиану Роналду на 45-й минуте голландцы ответили в самом начале второго тайма мячом Давида Нереса.

Ответные матчи в этих парах состоятся в следующий вторник, 16 апреля.

Напомним, что вчера «Тоттенхэм» обыграл в Лондоне «Манчестер Сити» (1:0), а «Ливерпуль» победил в родных стенах «Порту» (2:0).