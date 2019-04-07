Афа Бабаева 01:20

- Где моя малышка? – спросила она, заглянувшую в палату врача-акушера Рубабу ханум. - О! Проснулась! Что-то быстро! Ещё и солнышко не поднялось,- откликнулась та. - Не терпится, - шепчет Нигяр и смотрит в окно, на котором утренний ветерок, как жонглёр, мечет по стеклу золотистые искры восходящего солнца. - Сейчас… Сейчас принесём, - загадочно посветлев, проговорила акушерка и, скрывшись за дверью, кому-то вполголоса с непонятной для Нигяр радостью, сообщила: - Несите новорожденную… Впрочем, я сама… А ты сообщи главврачу…

«Это она нянечке», - догадалась Нигяр и мельком подумала: «Почему – сама и, причём тут, главврач»… Однако вдаваться в эту, естественно возникшую мысль, ей не пришлось. Да и не до неё было. В её протянутые руки акушерка бережно подавала копошившийся свёрточек. Розоватое личико её дитя несказанно красиво. Из полуоткрытых век, на неё с невыразимым любопытством, как с бархата ночного неба, смотрят две мерцающие звёздочки глаз. - Xoş gəlmisən bu dünyaya, ay bala!.. Mehriban ol, qızım!, (Добро пожаловать, детка. Да пребудет с тобой счастье…), - целуя её в щёчку и прижимая к груди, шепчет она. И тут по оконному стеклу, словно прося обратить на себя внимание, звонко застучали капельки дождя. Они вроде что-то говорят. Они что-то вроде хотят сказать. Но кто и когда, спрашивается, мог перевести на наш язык людей эту таинственнейшую скороговорку, летящих с неба светлых струй воды.

- Хороший знак, - бросив взгляд в сторону окна, на стёклах которого, меняя друг друга, от рассветного солнца самоцветами бисера серебрились дождинки. - Не хороший, а Божественный! При ясном небе дождик – это чудо! Mehribanlığadır! К счастью, - громко, на всю палату, произносит, стоявшая в проёме открытых дверей главврач Севиндж ханум. - Мы так и назовём её Мехрибан… - сказала Нигяр, прикладываясь губами к дочери и краем глаза выхватила, как кто-то, из коридор передал Севиндж ханум огромный букет роскошных алых роз. - От Рауфа? – вспыхивает она. - Нет, дорогая. Твой муж еще не знает… Да и ты, и твоя дочурка не знаете самого главного… Она, Гасанова Мехрибан Рауф кызы, десятимиллионный по счёту человечек, родившийся сегодня в Азербайджане. Теперь нас десять миллионов! А 10-миллионное дитя благодатного края нашего явилось в мир не где-нибудь, а в нашем роддоме. И то, что младенец девочка – тоже добрый знак, как этот дождик при ясном небе… - Девочка продолжение жизни. Значит, нам всем жить и жить,- подхватывает Рубаба ханум. - Иншаллах! – смеётся Севиндж ханум и, укладывая букет к изголовью Нигяр, добавляет: - Так что принимай наши поздравления и этот букет роз… … Странное, очень странная эта сухая ипостась, называемая статистикой. Когда речь идёт об урожае в сотни тысяч тонн или о миллионах кубометров нефти и газа – одно, совсем другое, когда о людях. Но в том-то и весь фокус, что за безликими цифрами статистического табло стоит многоликая жизнь – комфорт и благоденствие этих же самых людей. Именно они-то и определяют наше бытие. Чтобы, положим, светило бы им, Нигяр и Рауфу Гасановым, которым удалось бежать от озверевшей армянской армии из Агдеринского района, не будь за теми сухими строчками статистики тех конкретных и чувствительно осязаемых на домашнем очаге благ. Больно, очень больно по генофонду Азербайджана ударил чёрный натиск взбеленившегося фашистским изуверством армянского нацизма. А кто же открыл путь к нашему общенациональному поражению? Кто зачитал вердикт потерянным Гасановым, бросившим свой очаг в потерянном нами Карабахе? Какое же омерзение на душе после новой критической волны вершителей поражения Гасановых в далеком 1992-м году, нынешних оппозиционеров, объявивших себя властью на останках расстрелянного Карабаха и Ходжалы? Азербайджан празднует новую знаменательную дату – нас стало 10 миллионов! А Али Керимли и иже с ним устроили стёб в соцсетях. Как же им с их скудоумием и глубоким неискоренимым пораженческим комплексом осознать и принять философию власти десятимиллионной страны. Власти, которая остановила войны (межнациональную и гражданскую), возродила экономику, вдохнула новую жизнь в умиравшее общество… Нас стало 10 миллионов! И за какие-то 9 лет!

Гасановы долго не решались родить ребёнка. Перед их глазами всегда стояли фотографии истерзанных малюток в Ходжалы и Агдере… Но мало-помалу страх исчезал. Появилась уверенность в том, что они здесь, в Баку, как за гранитной стеной. У них работа. У них над головой, какая-никакая, крыша и ощутимая материальная поддержка со стороны государства и самого президента. И вот долгожданное дитя. И, как глас небесный, он ребёнок их, становится гражданином страны за номером-юбиляром в 10 миллионов. И к нему, к новорождённому юбиляру, - аж не верится глазам - в палату входят никто иной, как Ильхам Алиев ,и во всех делах его правая рука, соратник, единомышленник, верный спутник и первый заместитель Мехрибан Алиева.

- Поздравляем тебя, малышка и твоих родителей! – широко улыбается глава государства. - Это событие! Его отмечает весь наш народ. Ведь 9-миллионный житель у нас был рождён почти девять лет назад. А за последние 15 лет население увеличилось на 1,7 миллиона человек. Это говорит о том, что в стране ускоренными и позитивными темпами идут социально-экономические преобразования, делающие Азербайджан могущественным государством… Кстати, это у вас первый ребёнок? - Да, наш первенец. Не будь заботы Вашей и тех благих условий, которыми мы, беженцы, окружены, я и моя супруга Нигяр вряд ли решились бы на такой шаг. Теперь же, - обнимая Нигяр, говорит Рауф, - мы уже начинаем подумывать о том, чтобы у неё появился братик. - Да, хранит тебя Аллах! Расти счастливой, здоровой и всегда в неге родительского тепла… - обращается к супружеской паре Мехрибан ханум. –Прелестное дитя, - заглядывая в личико новорожденной, лучисто улыбается она. - Мы её назвали Вашим именем, - говорит Нигяр. - Мы вручаем вам, прежде всего, этот первейший сертификат, говорит Ильхам Гейдарович. - В нём четко прописано: 10-миллионному гражданину независимого Азербайджана Гасановой Мехрибан Рауф гызы. - Нет слов, как мы признательны вам, - чуть ли не в унисон произносит чета Гасановых. - Но это не всё, - вставляет Мехрибан ханум. - Конечно, не всё. Вот вам дорогие Гасановы второй сертификат. Государство вам дарит квартиру.