Эльнур Мамедов, Самира Гасанова 03:34

Тревожный голос по телефону призывал нас срочно прибыть на известное в прошлом бакинцам завод «Бакэлектроштамп». Никакие наводящие вопросы не воспринимались собеседниками, они лишь твердили: «Приходите и посмотрите воочию. Приезжайте поскорее!». Все это встревожило нас настолько, что собрав специальную репортерскую группу, мы ринулись по указанному адресу. Завод уже снаружи нас встретил своей удручающей внешностью. Вытянутое трехэтажное здание с поломанными окнами, обвалившейся штукатуркой - от рассыпавшейся краски оставались лишь редкие следы. Иссохшие деревья, слякоть и парадная лестница, заросшая травой – словно перед глазами нечто испепеленное нашествием варваров. В кинофильмах о войнах режиссеры долго и упорно подбирали себе какой-то заброшенный участок с особыми дополнительными декорациями. Здесь же вполне готовый участок – и снаружи, и изнутри этот, если его так еще можно назвать, завод выглядел словно после массированного артобстрела. Буквально, предали огню и мечу.

В советские годы «Бакэлектроштамп» входил в состав одного из крупнейших производственных объединений – ПО «Азерэлектромаш». По масштабам и обороту он был не столь велик, как, скажем, Бакинский электромашиностроительный завод, либо заводы по производству холодильников, бытовых кондиционеров и другие флагманы национальной индустрии. Но без продукции этого завода ни один из этих флагманов союзного масштаба не запустил бы производственный процесс. Здесь изготавливались самые необходимые для производства изделия – штампы, необходимые для производства всех видов электродвигателей – как роторов, так и статоров. А без двигателей не могли работать ни вентиляторы, ни насосы, ни намного более сложные приборы. Да, автору этих строк приходилось неоднократно по долгу службы бывать на заводе в советские годы. В больших заводских корпусах рядами были выстроены станки разного профиля – токарные, слесарные, фрезерные, шлифовальные, полировальные и прочие средства проиводства. Сотни многотонных станков с достаточно «умными» на тот период начинками. Сегодня же здесь от станков и следа не осталось, словно варвары какие-то прошлись по заводу. Впрочем, они и есть варвары – бывшие владельцы завода братья Логман и Нуреддин Зульфугаровы. По словам работавших ранее здесь людей, они разобрали и продали кому попало сотни дорогих станков и все заводское оборудование, за которое еще можно было что-то выручить. Если не говорить еще о том, что работников повыгоняли, даже акционеры годами не могли получать полагающиеся им дивиденды.

Нажива была единственной целью жадных и честолюбивых братьев. Все остальное их не интересовало. Это можно легко понять уже по тому, как иссохли здесь многочисленные и уже не молодые деревья, некогда посаженные заботливыми руками заводчан. Живописные и со вкусом оформленные бывшие зеленые уголки отдыха тому красноречивое доказательство. Эти люди действительно заботились о заводе и его коллективе. Однако, история поглотила канувшую в Лету реальность, тогда и ценности были иными, и да представители так называемого «красного директората». К сожалению, не такими оказались последние владельцы легендарного советского завода. Распродав все, что можно было, нувориши напрочь отмели и мысли об уходе не только за деревьями и газонами, но даже за не имеющими цены производственными корпусами, которые рухнули на глазах. И только после всего увиденного стала ясна причина тревоги в голосе представителя Baku Steel Company, пригласившего нас сюда, словно на пожар. Да и как ему было говорить спокойно и без эмоций, если после нескольких лет судебных разбирательств компания получила, наконец, принадлежащий формально ей завод. Да, формально, так как на самом деле здесь давно уже хозяйничали известные своими «чернометаллургическими» происками братья Зульфугаровы. Столько времени и сил потрачено на возвращение его истинному хозяину, а в результате компании достались, как говорится, голые стены от былого завода. Что теперь с ним делать, компания пока не решила. Но в любом случае на оставшейся базе ничего не создашь, ничего не сотворишь. Остается лишь снести все вплоть до разваливающегося забора и начинать строить новый завод с нуля.