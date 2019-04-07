В столице Судана Хартуме арестован премьер-министр страны Мухаммед Тахер Ииля, занявший этот пост меньше двух месяцев назад, сообщает суданский информационный портал Al Mashhad Al Sudani.

Согласно информации, задержаны более 100 человек из окружения президента Омара аль-Башира, включая действующих и бывших высокопоставленных лиц. Среди них глава президентской гвардии, экс-министр обороны Абдель Рахим Мухаммед Хусейн, руководитель правящей в стране партии "Национальный конгресс" Ахмед Харун, бывший вице-президент Судана Али Осман Таха.

О местонахождении самого Омара аль-Башира точных сведений нет. По одним данным, он заключен под домашний арест военными, которые совершили в стране переворот. Появлялась также информация о том, что он покинул страну. Вместе с тем, по данным источников Al-Hadath, его самолет был задержан в среду вечером в аэропорту Хартума, когда аль-Башир пытался вылететь в одну из соседних стран.

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Армия Судана совершила в стране переворот. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин».

Уточняется, что военные решили снять со всех постов президента Омара аль-Башира и разогнать правительство.