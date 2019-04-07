Лучшее выступление Азербайджана за 10 лет Итоги Евро по вольной борьбе
Выступление сборной Азербайджана по вольной борьбе на чемпионате Европы в Бухаресте стало лучшим для нас за последние 10 лет.
Напомним, что в столице Румынии азербайджанские вольники завоевали 6 медалей - 3 золота, 1 серебро и 2 бронзы. Гаджи Алиев, Джабраил Гасанов и Шариф Шарифов стали чемпионами Европы, Агагусейн Мустафаев удостоился серебряной медали, а Махир Амирасланов и Нурмагомед Гаджиев – бронзовой.
Больше трех золотых медалей на чемпионатах Европы наша команда по вольной борьбе в последний раз завоевывала в 2009 году в Вильнюсе. Там у Азербайджана было 4 золота, 1 серебро и 1 бронза.
Интересно, что и десять лет назад одним из медалистов был Джабраил Гасанов, ставший тогда серебряным призером. В финале он уступил мужу Марии Стадник Андрею. Кстати, одну из золотых медалей на Евро-2009 добыл для сборной Азербайджана ее нынешний тренер Зелимхан Гусейнов.
В 2010 году на чемпионате Европы в Баку Азербайджан тоже выиграл 3 золота в вольной борьбе, а также 1 серебро и 1 бронзу. На том чемпионате Джабраил Гасанов впервые стал сильнейшим в Европе среди взрослых, а Шариф Шарифов удостоился серебряной награды.
С тех пор сборная Азербайджана по вольной борьбе ни разу не завоевывала больше двух золотых медалей. Причем на двух чемпионатах Европы за прошедшие десять лет у нас вообще не было ни одного золота. Это было в Тбилиси-2013 и Риге-2016.
Тут важно отметить, что, начиная с прошлого года медали на чемпионатах Европы и мира разыгрываются в десяти весовых категориях. Десять лет назад категорий было семь, а с 2014 года их стало восемь.
Что касается общего количества наград у вольников, то за эти десять лет лучший результат был достигнут лишь на прошлогоднем чемпионате Европы в Каспийске – 8 медалей.