Выступление сборной Азербайджана по вольной борьбе на чемпионате Европы в Бухаресте стало лучшим для нас за последние 10 лет.

Напомним, что в столице Румынии азербайджанские вольники завоевали 6 медалей - 3 золота, 1 серебро и 2 бронзы. Гаджи Алиев, Джабраил Гасанов и Шариф Шарифов стали чемпионами Европы, Агагусейн Мустафаев удостоился серебряной медали, а Махир Амирасланов и Нурмагомед Гаджиев – бронзовой.

Больше трех золотых медалей на чемпионатах Европы наша команда по вольной борьбе в последний раз завоевывала в 2009 году в Вильнюсе. Там у Азербайджана было 4 золота, 1 серебро и 1 бронза.

Интересно, что и десять лет назад одним из медалистов был Джабраил Гасанов, ставший тогда серебряным призером. В финале он уступил мужу Марии Стадник Андрею. Кстати, одну из золотых медалей на Евро-2009 добыл для сборной Азербайджана ее нынешний тренер Зелимхан Гусейнов.

В 2010 году на чемпионате Европы в Баку Азербайджан тоже выиграл 3 золота в вольной борьбе, а также 1 серебро и 1 бронзу. На том чемпионате Джабраил Гасанов впервые стал сильнейшим в Европе среди взрослых, а Шариф Шарифов удостоился серебряной награды.