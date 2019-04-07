Brexit перенесли на октябрь

Великобритания и Евросоюз договорились отложить выход страны из объединения на 31 октября 2019 года, передает BBC.

«Это означает дополнительные шесть месяцев… Хочу обратиться к моим британским друзьям: это достаточное время, чтобы найти наилучшее решение. Пожалуйста, не тратьте это время впустую», — заявил в ходе пресс-конференции председатель Евросовета Дональд Туск.

Он отметил, что Лондон имеет право ратифицировать ранее согласованное с ЕС соглашение по Brexit раньше указанной даты или пересмотреть свою стратегию выхода из объединения, или вовсе отозвать уведомление о выходе из ЕС, отменив Brexit.