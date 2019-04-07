Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции

Северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал нанести удар по тем, кто желает поставить его страну на колени посредством санкций, сообщает Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Мы должны последовательно поднимать знамя развивающейся социалистической экономики и наносить удар по тем, кто ошибочно полагает, что они могут поставить нас на колени санкциями», — заявил Ким Чен Ын на заседании правящей Трудовой партии Кореи.

Заявление прозвучало накануне встречи американского президента Дональда Трампа с его южнокорейским коллегой Мун Чдэ Ином. Основной темой переговоров, которые пройдут 11 апреля, станет решение ядерного вопроса Корейского полуострова.

Ранее северокорейские власти призвали граждан страны не надеяться на помощь из-за рубежа, а рассчитывать на собственные силы для развития экономики.