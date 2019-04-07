Египет отказался участвовать в формировании Ближневосточного стратегического альянса (MESA, известного как "арабское НАТО"), сообщает Reuters.

По данным агентства, египетская сторона уведомила об этом решении США и других участников предполагаемого альянса. Якобы власти Египта обеспокоены, что заключение подобного союза вызовет напряженность в отношениях с Ираном.

Другой причиной такого решения египетской стороны, по данным Reuters, стала неопределенность с переизбранием президента США Дональда Трампа на второй срок в 2020 году.

По замыслу США, в состав "арабского НАТО" планируется включить шесть стран Персидского залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию), а также Египет и Иорданию. В середине января госсекретарь США Майкл Помпео провел турне по этим странам, где провел серию переговоров с их лидерами.