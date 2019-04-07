Нападение талибов на американскую военную базу

Военная база США "Баграм", расположенная в 60 километрах к северу от Кабула, подверглась ракетному обстрелу со стороны талибов, сообщает Интерфакс со ссылкой на афганские СМИ.

Талибы утверждают, что иностранным военным нанесен значительный урон.

Командование американских войск и миссии НАТО в Афганистане пока не прокомментировало эти заявления, о жертвах не сообщается.

Отметим, что 8 апреля в результате взрыва близ базы "Баграм" погибли трое американских военных, которые в ближайшие дни должны были вернуться на родину.