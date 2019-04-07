Крупнейшие банки США заподозрили в отмывании российских денег

Три крупнейших банка США — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — проверили счета своих клиентов, чтобы исключить возможное отмывание российских денег, сообщает Financial Times со ссылкой на руководителей кредитных организаций.

Исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихен и глава Morgan Stanley Джеймс Горман заявили, что не обнаружили подозрительной активности на счетах клиентов, исполнительный директор Citigroup Майкл Корбат отказался комментировать расследование.

Запрос о сомнительных операциях в банки направила председатель комитета по финансовым услугам палаты представителей Максин Уотерс. Поводом послужило расследование Вашингтона деятельности немецкого Deutsche Bank в связи с обвинениями в отмывании денег российских клиентов.

«Много сообщалось о том, что Deutsche Bank стал каналом, через который преступники, клептократы и союзники Путина выводили незаконные средства из России. Недавняя информация показывает, что некоторые из ваших учреждений также предоставляют средства для физических или юридических лиц, которые могут участвовать в сомнительных сделках», — заявила Уотерс.