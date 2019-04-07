Тале Гейдаров: "Настало время уходить..."
Подавший вчера в отставку с поста президента футбольного и спортивного клубов "Габала" Тале Гейдаров прокомментировал свой уход.
“Было здорово видеть прогресс клуба за эти 13 лет, - цитирует Гейдарова официальный сайт "Габалы". - Я горжусь нашими успехами. Но настало время уходить и дать возможность другому человеку вести этот большой клуб к новым победам. Я благодарю сотрудников, футболистов и, конечно же, болельщиков за то, что мы дошли до такого уровня. Я знаю, что они добьются еще больших успехов".