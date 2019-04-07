Президент Судана ушел в отставку
Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку, сообщает Reuters со ссылкой на правительственные источники.
В настоящее время ведутся консультации о формировании переходного совета, отмечает агентство.
Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку, сообщает Reuters со ссылкой на правительственные источники.
В настоящее время ведутся консультации о формировании переходного совета, отмечает агентство.
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