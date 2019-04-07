Туркменбаши приказал построить новый город
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заложил первый камень нового города, который должен стать административным центром Ахалского велаята (области), пишет Интерфакс со ссылкой на телеканал "Туркменистан".
Согласно информации, город на целинных землях в предгорьях Копетдага планируют построить за три-четыре года. Он рассчитан на более чем 70 тысяч жителей. Для них построят свыше 400 коттеджей и многоэтажных домов, а также школы, детские сады, поликлиники и все необходимые объекты социальной инфраструктуры.
В городе также создадут международную высшую школу коневодства - с ипподромом, тренажерными площадками, манежами, конюшнями и научно-производственным центром.
В настоящее время административным центром Ахалского велаята является город Анау.