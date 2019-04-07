AzerTelecom запускает проект «Транскаспийская магистраль»

Отметим, что с целью строительства волоконно-оптической магистрали между Азербайджаном и Казахстаном подписано межправительственное соглашение «Об организации содействия в совместном строительстве, владении и организации деятельности совместного пользования волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря по маршруту Азербайджан - Казахстан операторами связи Азербайджанской Республики и Республики Казахстан», данное соглашение утверждено Азербайджаном.

С целью строительства Транскаспийской магистрали, общая протяженность которой составит 380-400 км, между AzerTelecom и Transtelecom и KazTransCom был создан консорциум, учреждена совместная рабочая группа, а также подписан соответствующий контракт для строительства.

Магистральный интернет-провайдер AzerTelecom, соединяющий Азербайджан с международной интернет-сетью, дал старт проекту строительства волоконно-оптической магистральной кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Казахстаном, который является частью Транскаспийского магистрального проекта в рамках реализуемой компанией программы Azerbaijan Digital Hub, цель которой - трансформация Азербайджана в Региональный цифровой центр.

Для осуществления этого стратегически важного проекта привлечены такие ведущие международные консалтинговые и телекоммуникационные компании, как McKinsey and Company, Detecon, Axiom, DLA Piper, Huawei и PwC.

Проект строительства Транскаспийской волоконно-оптической магистрали является частью проекта Azerbaijan Digital Hub, инициированного AzerTelecom. Строительство Транскаспийской магистрали в рамках упомянутой программы будет способствовать созданию цифрового коридора между Европой и Азией, проходящего через Азербайджан, и превратит Азербайджан в цифровой центр региона (Digital Hub) наряду с тем, что Азербайджан является энергетическим и транспортным центром региона на стыке Европы и Азии.

Транскаспийская волоконно-оптическая магистраль будет играть важную роль в развитии инфраструктуры волоконно-оптического кабеля в регионе, а также в обеспечении высокоскоростной связи и современных цифровых услуг для Кавказа, Ближнего Востока, Средней Азии и Южной Азии, а также других соседних регионов.

Кроме того, реализация данного проекта внесет вклад в проект Belt and Road Initiative (BRI), инициатором которого является Китай, и превратит Азербайджан в телекоммуникационный коридор в рамках проекта Belt and Road Initiative.

Превращение Азербайджана в цифровой центр (Digital Hub) означает достижение телекоммуникационной экосистемы страны уровня мировых стандартов, становление Азербайджана транзитной страной в предоставлении Интернета в страны Средней и Южной Азии, Ближнего Востока и другие прилегающие регионы, и Цифровым Центром региона. Это также означает, что Азербайджан будет занимать центральное место в сети волоконно-оптической магистральной инфраструктуры от стран Европы до Китая. В перспективе с превращением Азербайджана в Цифровой Центр, Баку будет добавлен в мировую Интернет карту наряду с такими городами как Лондон, Франкфурт, София, Стамбул, Москва, Амстердам и Дубай. Проект также посодействует привлечению в Азербайджан корпораций - глобальных поставщиков цифровых услуг (Apple, Amazon, Alibaba, Google, Facebook, Netflix и т.д.), повышению кибербезопасности страны, открытию новых рабочих мест, развитию малого и среднего бизнеса, а также улучшению доступа к интернету и цифровым услугам 1,8 миллиарда человек (1/4 населения мира), проживающих в Кавказе, Средней и Южной Азии, Ближнем Востоке и в других близлежащих регионах, а также поспособствует экспорту различных цифровых услуг из Азербайджана в указанные регионы под брендом «Made in Azerbaijan».

AzerTelecom является динамично развивающимся телекоммуникационным оператором связи Азербайджана. Компания была основана в 2008 году и является дочерней компанией Bakcell - первого оператора мобильной связи в Азербайджане. AzerTelecom имеет диверсифицированную и устойчивую волоконно-оптическую кабельную сеть, охватывающую все крупные города и регионы страны. Международная сеть AzerTelecom интегрирована во все крупные телекоммуникационные хабы по всему миру. Компания предоставляет оптовый интернет, услуги по выделенным линиям, передача данных в сетях мобильной связи, международный транзит, услуги Дата Центра, FTTx, VPN (Виртуальная Частная Сеть), SIP телефония, защита от DDоS атак и другие телекоммуникационные услуги.