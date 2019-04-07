Лукашенко снова наехал на Россию
Российская сторона начинает выкручивать руки своим торговым партнерам, сказал президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя запрет на ввоз яблок и груш с территории страны в Россию, сообщает БелТА.
«Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», — заявил Лукашенко.
По словам белорусского президента, Россия поступает нелогично, критикуя западные санкции и в то же время вводя ограничения против своих партнеров: «Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их абсолютно поддерживаю. Но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников».