Пашинян в Страсбурге

Премьер-министр Армении Никол Пашинян находится с рабочим визитом в Страсбурге, сообщает Armtimes.

Согласно информации, свой визит премьер Армении начнет с встречи с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

Армянский премьер также встретится с генеральным секретарем Парламентской ассамблии Совета Европы Турбьерном Ягландом, после чего они выступят на пресс-конференции.

На сегодня намечено выступление премьера в ПАСЕ, после чего он ответит на вопросы предварительно зарегистрировавшихся парламентариев.