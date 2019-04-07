"По данным следствия, в 2015 году Джелилов, используя свои должностные полномочия, безвозмездно передал в собственность своим родственникам три земельных участка общей площадью 3 гектара, расположенных в Дербентском районе вдоль федеральной дороги "Кавказ". Кадастровая стоимость земли составляет более 3 млн рублей, по предварительным данным, рыночная стоимость участков может превышать 20 млн рублей", - заявила представитель СК.

Магомед Джелилов был задержан сотрудниками ФСБ и МВД по Дагестану после обысков в его доме и на рабочем месте. После этого его доставили на допрос в Москву.

В марте 2018 года Джелилов уже задерживался по подозрению в незаконном предоставлении земельных участков двум местным жителям. Советский суд Махачкалы поместил его под домашний арест. После восьми месяцев следствия суд оправдал его, и обвинения были сняты. Отстраненного в рамках этого разбирательства Джелилова восстановили в должности главы района.