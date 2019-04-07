Абоненты Bakcell получили бесплатный доступ к тысячам фильмов
Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell начала сотрудничать с известным сервисом MEGOGO.
Эксклюзивное партнерство предоставит абонентам Bakcell БЕСПЛАТНЫЙ доступ к почти 10 тысячам лицензионных фильмов, мультфильмов, телевизионных сериалов и другому видеоконтенту на срок до 12 месяцев.
MEGOGO – крупнейший видеосервис OTT/VOD в Восточной Европе и СНГ. Благодаря этому эксклюзивному предложению абоненты Bakcell смогут смотреть тысячи фильмов в высоком качестве, сотни из которых профессионально переведены на азербайджанский язык.
Услугой могут пользоваться все абоненты Bakcell (CIN, Klass и Business Individual). Абонентам нужно пройти регистрацию, используя свой номер Bakcell на сайте www.megogo.net или при помощи мобильного приложения (MEGOGO), которое можно скачать в магазинах Google Play Store и Appstore. В зависимости от используемого тарифа бесплатная подписка на услугу предоставляется сроком на 6 или 12 месяцев. По окончании срока БЕСПЛАТНОГО использования абоненты смогут продолжить использовать услугу, абонентская плата за которую составит 3 AZN в месяц.
Отметим, что, зарегистрировавшись, абоненты будут иметь доступ к услуге с пяти различных устройств. MEGOGO предлагает удобный и индивидуальный опыт использования при помощи 30 видов платформ, включая смартфоны, планшеты, смарт-ТВ, интернет, игровые консоли и др. Просмотр фильмов и другого контента требует подключения к интернету (мобильному или фиксированному).
Более подробную информацию о новом предложении, а также других выгодных продуктах и услугах Bakcell можно получить на сайте www.bakcell.com.