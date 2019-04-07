Абоненты Bakcell получили бесплатный доступ к тысячам фильмов

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Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell начала сотрудничать с известным сервисом MEGOGO. Эксклюзивное партнерство предоставит абонентам Bakcell БЕСПЛАТНЫЙ доступ к почти 10 тысячам лицензионных фильмов, мультфильмов, телевизионных сериалов и другому видеоконтенту на срок до 12 месяцев.

MEGOGO – крупнейший видеосервис OTT/VOD в Восточной Европе и СНГ. Благодаря этому эксклюзивному предложению абоненты Bakcell смогут смотреть тысячи фильмов в высоком качестве, сотни из которых профессионально переведены на азербайджанский язык. Услугой могут пользоваться все абоненты Bakcell (CIN, Klass и Business Individual). Абонентам нужно пройти регистрацию, используя свой номер Bakcell на сайте www.megogo.net или при помощи мобильного приложения (MEGOGO), которое можно скачать в магазинах Google Play Store и Appstore. В зависимости от используемого тарифа бесплатная подписка на услугу предоставляется сроком на 6 или 12 месяцев. По окончании срока БЕСПЛАТНОГО использования абоненты смогут продолжить использовать услугу, абонентская плата за которую составит 3 AZN в месяц.