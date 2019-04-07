И в Европе Пашинян подтвердил, что Армении нужны новые территории Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не считает, что в его заявлениях и комментариях министра обороны Давида Тонояна есть какое-либо противоречие.

«Это лишь вопрос интерпретации ситуации»,- заявил Пашиян, отвечая на вопрос в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем СЕ Турбьерном Ягландом, передает «Новости Армения».

Напомним, что министр обороны Армении Давид Тоноян в последнее время запомнился особой воинствующей риторикой. Так, комментируя проблему карабахского урегулирования на встрече с армянской общиной Нью-Йорка, он заявил, что меняет формат «территории за мир».

«Я, как министр обороны, говорю: я переформулировал формат «территории в обмен на мир». Мы сделаем прямо противоположное - «новая война за новые территории», - сказал министр.